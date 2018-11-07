«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех

Жалить как шмели

Дортмундская «Боруссия» снова в деле. Немецкий клуб, ярко игравший в 2012-м и не дававший забывать о себе в следующие пару-тройку лет, ненадолго отходил от борьбы за победу во всех турнирах, однако теперь крушит соперников везде: и в Германии, и в других странах Европы (поражение от «Атлетико», первое в сезоне, вынесем за скобки). Летом «шмели» провели грамотную трансферную кампанию и пригласили тренера Люсьена Фавра , быстро вылепившего мощную команду из подручных материалов.

Обряд очищения

В мае 2018-го «Боруссия» впервые за четыре года осталась без медалей Бундеслиги: «шмели» осели на четвертом месте, пропустив вперед «Баварию», «Шальке» и «Хоффенхайм». Последним «Боруссия» проиграла в заключительном туре и упустила третью строчку.

Деградация выглядела закономерной. Из сезона в сезон команда расставалась с лидерами, а исправно работавшая система «купи ноунейма — продай звезду — купи ноунейма» стала давать сбои. В итоге сезон-2017/2018 команда провела без по-настоящему заметных фамилий: уехал Пьер-Эмерик Обамеянг, бесконечно долго лечился Марко Ройс , все никак не мог найти себя Марио Гетце. По ходу сезона был уволен удобный руководству, но не справившийся с Дортмундом Петер Бош . До конца сезона команду принял его тезка Штегер.

Летом ушел и он. Вместе с тренером клуб скинул балласт из средних футболистов, а также вернул «Челси» Миши Батшуайи, неплохо подменившего во второй половине сезона Обамеянга. На место Штегера руководство пригласило 60-летнего Люсьена Фавра — человека с опытом работы в другой «Боруссии», из Менхенгладбаха. В Дортмунд он приехал с теплых берегов Ниццы. Местный клуб специалист в первый же сезон поднял сразу на третье место, добившись лучшего результата за 40 лет для скромных парней с юга Франции.

Сила Фавра в том, что он — тренер-психолог. Он выстраивал грамотные отношения внутри каждого коллектива. В «Боруссии» же ему удалось достигнуть еще и удивительного игрового баланса за счет, как оказалось позднее, грамотных трансферов.

Общество сбитых летчиков

В защите «шмелей» — сплошь талантливые, но неопытные юнцы (основным защитникам команды от 20 до 22 лет). Перед ними Фавр построил связку из опытных Акселя Витселя (29 лет) и Томаса Делейни (27 лет). Первый хорошо знаком российским болельщикам — с 2012-го по 2017-й он играл в «Зените» . По сути, бельгиец потратил на чемпионат России лучшие футбольные годы, а потом укатил в Китай. И вот, ближе к 30-летию, несомненно талантливый Витсель попал в команду мечты — мощную, побеждающую и играющую в топ-чемпионате Европы. Делейни же играет в Германии четвертый год — до «Боруссии» он представлял «Вердер».

Оба полузащитника пришли в клуб летом этого года. Обе покупки — не в стиле «Боруссии», которая привыкла тратиться на молодых да перспективных. По Витселю было особенно много вопросов: в нынешнем сезоне он отпразднует 30-летний юбилей, и к этому возрасту он успел поиграть только в чемпионатах из второго европейского эшелона. Выдающееся выступление полузащитника на бронзовом для бельгийцев чемпионате мира заставило руководство «Боруссии» выложить за него 20 миллионов евро.

Вместе с Витселем и Делейни в Руре на год поселился Пако Алькасер . Сезон в теплой независимой Барселоне был бессмысленным, а его статистика выглядела удручающе. Фавр в этом сезоне чередовал его появления в стартовом составе с выходами на замену, как итог — восемь мячей в шести матчах. Магия Пако зачаровала и сборную Испании — он вернулся в национальную команду и трижды отличился в двух последних играх. Воскрешение, не иначе.

В аренду приехал 20-летний парень из «Реала» Ашраф Хакими , который, отсидев первые матчи на скамейке, ворвался в основу на левом фланге защиты и стал одним из лучших ассистентов команды. А лучшим является 18-летний Джейдон Санчо — англичанин с необычной фамилией. В этом сезоне он, выходя в основном на замену, набрал 13 очков по системе «гол плюс пас» (пять голов и восемь передач). О юном вингере в октябре не говорил только ленивый, и эти толки услышали в сборной Англии: игрок родом из XXI века дебютировал в составе национальной команды.

Как играет «Боруссия»

Пришедшие в «Боруссию» футболисты сделали состав команды глубже, а Фавру дали много возможностей для тренерского творчества. Он умело перестраивает тактические схемы в зависимости от хода матчей, но в целом картина игры его команды выглядит ясно: она основана на доминировании и креативе.

Играть в атакующий футбол в составе нынешней «Боруссии» умеют все, от центральных защитников до нападающих. Аналитики описывают стиль игры так: команда может спокойно владеть мячом, а потом взорваться за счет действий мастеровитых игроков. Действительно, в атаке дортмундцев, помимо Алькасера и Санчо, есть американец Кристиан Пулишич и, конечно, лидер и капитан Марко Ройс, который в этом сезоне пока играет без травм. Медленно, но верно находит себя Марио Гетце. Подтягиваются и совсем молодые парни типа Якоба Ларсена

В итоге «Боруссия» — самая забивная команда Бундеслиги (30 мячей за 10 туров) и уверенный лидер турнирной таблицы. От идущего вторым Менхенгладбаха команду отделяют четыре очка, столько же — от проблемной «Баварии», руководство которой недавно собирало пресс-конференцию и критиковало разносивших ее игру журналистов.

В Лиге чемпионов немцы в сложной группе, в которой есть «Атлетико», «Монако» (его, правда, в этом сезоне постоянно трясет) и «Брюгге», в первых трех матчах одержали три победы с общим счетом 8:0. Статистику подпортил последний матч с «Атлетико»: мадридцы на своем поле отомстили дортмудцам и победили — 2:0. Это поражение стало для команды Фавра лишь первым в сезоне.

Все это наверняка напоминает фанатам о славном сезоне-2011/2012. Тогда еще ведомая Юргеном Клоппом юная, дерзкая, результативная команда во второй раз подряд выиграла национальный чемпионат и дошла до финала Лиги чемпионов, чего ждали, откровенно говоря, немногие. Тем больше людей поддерживали «Боруссию» в противостоянии с «Баварией». Тогда ничего не вышло: Арьен Роббен , годом ранее проигравший в одиночку все, что было можно, забил победный гол и принес мюнхенцам победу.