Как заработать на ближайших матчах еврокубков

ЦСКА — "Рома"

Предстоящий 7 ноября матч между ЦСКА и "Ромой" можно назвать главным для российской команды в Лиге чемпионов. А может, главное противостояние и всего сезона. С четырьмя очками после трёх туров "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице квартета G. У "Ромы" и "Реала" в активе по шесть баллов, у "Виктории Пльзень" — один.

В случае ничейного результата красно-синие процентов на 80 обеспечат себе еврокубковую весну. Но без победы продолжение борьбы за первые две строчки и плей-офф Лиги чемпионов невозможно.

В Риме хозяева победили заслуженно. В первые 20 минут гости были крайне хороши, но не использовали несколько недурных моментов, а потом были наказаны за ошибки.

"Армейцы" показали две недели назад, что с такой "Ромой" можно и нужно играть. Правда, для достижения необходимого результата индивидуальные ошибки и потеря концентрации недопустимы. Стоит отметить, что "Волки" не лучшим образом играют первым номером, но при этом шикарно используют чужие недоработки за счёт высочайшей скорости и звериного чутья на свободное пространство.

Хороший тренер помогает команде учиться на собственных ошибках, и тогда второй матч с одним и тем же соперником проходит лучше первого. Поскольку Гончаренко в полном порядке, ждём от ЦСКА прогресса. "Рома" ощущает дискомфорт, если ей не дарят моменты: со взломом глубокой обороны у итальянцев по-прежнему существуют проблемы.

Поводы для сдержанного оптимизма имеются. Прежде всего, в ворота красно-синих после отбытия дисквалификации вернётся Игорь Акинфеев Илья Помазун классно отыграл на "Олимпико", но с Акинфеевым защита явно будет чувствовать себя спокойнее.

Во-вторых, ноябрьская погода в Москве вряд ли придётся римлянам по вкусу. Матч начнётся в раннее время (20:55), но ни о каком тепле к тому моменту уже не будет и речи. Привыкший к таким условиям российский клуб получит определённое преимущество.

В-третьих, результаты итальянцев на выезде вызывают вопросы. Поражение в первом туре от "Реала" стало для "Ромы" пятым подряд в гостевых матчах в Европе. Римляне проиграли все три выездные встречи в плей-офф прошлой Лиги чемпионов, пропустив в них 11 мячей. В прошлом сезоне "волки" выиграли лишь один из шести гостевых матчей Лиги чемпионов — во втором туре на поле "Карабаха" (2:1). В 18 предыдущих еврокубковых матчах на выезде у них только три победы при девяти поражениях.

(Сделать ставку). Правда, в России "Рома" еще не проигрывала, но с момента предыдущего визита прошло уже пять лет. Она победила в трех первых встречах, а в 2014 году сыграла вничью с ЦСКА — 1:1. Статистика указывает на ничью, за которую в БК "Лига Ставок" дают 3.70. Более аккуратные игроки могут взять вариант "ЦСКА не проиграет" за 1.95

(Сделать ставку). Дело тут ещё и в том, что обе команды ничья вполне устраивает. "Армейцы" практически гарантируют себе третью строчку и евровесну, а "Рома" не пустит российский клуб вперёд и останется хозяином своей судьбы. По той же причине стоит рассмотреть в БК "Лига Ставок" предложение "ничья в первом тайме" за 2.25

Также неплохо смотрится "индивидуальный тотал гостей меньше 1,5 мячей" за 1.90, например в БК "Лига Ставок". Холод, вернувшийся Акинфеев и сделавший выводы Гончаренко — вряд ли римляне смогут создавать опасные моменты пачками.

(Сделать ставку). Последний вариант — "тотал меньше 2,5 мячей" за 2.00. Холодная погода и подмёрзшее поле — не лучшие союзники голевых феерий. Если реализация не будет аномальной, вряд ли мы увидим больше 1-2 взятий ворот

"Спартак" — "Рейнджерс"

Делать прогнозы на матчи "Спартака" в его нынешнем состоянии — всё равно что гадать на кофейной гуще. Красно-белых разрывают внутренние склоки и конфликты разной степени серьёзности. Разумеется, это сказывается на игре.

На сегодняшний день "Спартак" занимает последнее место в группе G с двумя баллами, но от лидирующего "Рейнджерс" москвичей отделяют всего три очка. Положение более чем рабочее — надо только сконцентрироваться и взять себя в руки.

Самый простой вариант — просто не ставить на этот матч. Но если желание пощекотать себе нервы слишком велико, то можно воспользоваться старым правилом: раз команда непредсказуема и случиться может что угодно, невысокие коэффициенты лучше не брать. В нынешнем состоянии "Спартака" шансы на любое событие — 50 на 50 или близко к тому.

У "Рейнджерс" положительная статистика встреч с российскими клубами. Он выиграл четыре из шести гостевых матчей с командами из России при одном поражении, хотя две из тех побед были одержаны на нейтральных полях — в Бохуме и Варшаве. Единственная ничья пришлась на раунд плей-офф текущей Лиги Европы, когда коллектив из Глазго сыграли вничью с "Уфой" — 1:1.

"Спартак" провел против шотландских клубов четыре матча — все против "Селтика", главного соперника "Рейнджерс". В этих встречах красно-белые потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

(Сделать ставку) Пожалуй, победа "Рейнджерс" с нулевой форой за 2.34 напрашивается. Второй вариант — "тотал больше трёх мячей" за 2.50 в БК "Лига Ставок". Защита у подопечных Рауля Рианчо совсем не впечатляет, да и первый домашний матч на групповом этапе закончился лихими 3:3 с "Вильярреалом"

(Сделать ставку) . Можно подумать и о голе в первые 15 минут за 2.70, например в БК "Лига Ставок"

"Краснодар" — "Стандард"

Встреча в Бельгии обернулась разочарованием для российской команды. "Краснодар" создал больше опасных моментов, но пропустил на 93-й минуте и потерпел обидное поражение (1:2). К экватору группового этапа обе команды набрали по шесть очков, как и "Севилья", также играющая в квартете J.

"Быки" должны прибавить на своём поле, тем более что "Стандард" заметно уступает им в классе. У подопечных Мурада Мусаева было время на отдых: свой матч в РПЛ они провели в воскресенье. Четыре дня на восстановление — вполне нормальный вариант для играющей на три фронта команды с довольно длинной скамейкой. В еврокубках лимита нет, так что вариантов предостаточно.

До встречи с "Краснодаром" "Стандард" провел шесть матчей с российскими клубами, выиграв лишь один. Последняя такая встреча состоялась в раунде плей-офф в квалификации Лиги чемпионов в августе 2014 года, когда бельгийцы проиграли "Зениту" дома (0:1) и в гостях (0:3).

На выезде ситуация ещё печальнее. В своих трех матчах в России "Стандард" потерпел три поражения, пропустив семь мячей и не забив ни одного.

(Сделать ставку) . Победа "Краснодара" идёт за 1.75, но можно даже подумать о закупке форы по вкусу. П1 (-1) оценивается в 2.30, П1 (-1,5) — и вовсе в 3.03, например, в БК "Лига Ставок". Пожалуй, можно рискнуть — в гостях клуб из Льежа куда менее опасен, а атака у "быков" сейчас в порядке

(Сделать ставку) . Можно подумать и о результативности россиян. "Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мячей" за 1.85, "хозяева забьют в каждом тайме" за 2.80, "победа хозяев и тотал больше 2,5 мячей" за 2.15 — вариантов достаточно