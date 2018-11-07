Рыболовлеву предъявлено обвинение

Российскому миллиардеру Рыболовлеву предъявлены обвинения в коррупции

Власти Монако предъявили российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинения в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Рыболовлев отпущен из-под стражи и будет находиться под юридическим контролем.

Обвинения также предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино и адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде. Все они также будут находиться под юридическим контролем.

Напомним, Рыболовлев был задержан накануне в Монако по подозрению в коррупции и торговле влиянием. Его задержание связано с расследованием по делу арт-дилера Ива Бувье , которого Рыболовлев обвинял в мошенничестве при продаже картин. Бувье, в свою очередь, обвинил Рыболовлева в сговоре с юстицией Монако. В ходе разбирательства газета Le Monde написала, что министр юстиции Монако Филипп Нармино получал подарки от российского миллиардера и гостил в его швейцарской резиденции.

После публикации Нармино объявил об отставке.