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Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве
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Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве 

Рамблер + ещё 38 11 часов назад
Трое итальянцев пострадали в ходе драки с фанатами футбольного ЦСКА в Москве, один из них обратился в полицию. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.
По его словам, накануне в столице подрались около 20 болельщиков московской команды и примерно 40 фанатов римской «Ромы». В ходе драки они использовали газовые баллончики и металлические прутья.
В результате конфликта между фанатами пострадали трое граждан Италии. Один из них обратился в полицию Москвы, потребовав проверки инцидента.
Накануне ЦСКА и «Рома» сыграли друг против друга в Москве в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Российская команда уступила со счетом 1:2.
После игры ЦСКА и «Ромы» в столице Италии, которая состоялась 23 октября, 16 фанатов московского клуба пострадали в результате ЧП на одной из станций римской подземки.
Эскалатор, на котором в тот момент находилось множество людей, ускорился, из-за чего они начали падать. Всего в результате аварии пострадали 30 человек.
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