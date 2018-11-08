Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве

Трое итальянцев пострадали в ходе драки с фанатами футбольного ЦСКА в Москве, один из них обратился в полицию. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС

По его словам, накануне в столице подрались около 20 болельщиков московской команды и примерно 40 фанатов римской «Ромы». В ходе драки они использовали газовые баллончики и металлические прутья.

В результате конфликта между фанатами пострадали трое граждан Италии. Один из них обратился в полицию Москвы, потребовав проверки инцидента.

Накануне ЦСКА и «Рома» сыграли друг против друга в Москве в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Российская команда уступила со счетом 1:2.

После игры ЦСКА и «Ромы» в столице Италии, которая состоялась 23 октября, 16 фанатов московского клуба пострадали в результате ЧП на одной из станций римской подземки.

Эскалатор, на котором в тот момент находилось множество людей, ускорился, из-за чего они начали падать. Всего в результате аварии пострадали 30 человек.