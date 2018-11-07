Ещё
FIFA может изменить правила пробития пенальти
Далее:
Читайте также:
Ещё

FIFA может изменить правила пробития пенальти 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
FIFA рассматривает возможность изменения правил пробития пенальти, сообщает News.ru.
Футболистам хотят запретить добивать мяч в ворота после штрафного 11-метрового удара, отраженного голкипером или попавшего в штангу.
Если соответствующие поправки внесут в футбольный регламент, после нереализованного пенальти будет назначаться свободный удар в пользу обороняющей стороны.
Летом 2018 года в России впервые состоялся чемпионат мира по футболу. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Чемпионат в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.
Согласно докладу, который представила FIFA, ЧМ-2018 можно признать лучшим на основании целого ряда критериев. Речь идет и о готовности инфраструктуры, и о чистоте спортивного аспекта, а также качественной организации всего соревнования в целом.
Москва24: последние новости
Названы самые дорогие футболисты мира Дзюба и Чалов вошли в сборную России на матчи с Германией и Швецией Переводчик Карреры рассказал, как тренера уволили из "Спартака"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто пытался взорвать ЧМ-201822
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде61
Медведева шокировала ночнушкой35
В Бразилии убили футболиста за селфи с чужой женой1
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение