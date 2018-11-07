FIFA может изменить правила пробития пенальти

FIFA рассматривает возможность изменения правил пробития пенальти, сообщает News.ru.

Футболистам хотят запретить добивать мяч в ворота после штрафного 11-метрового удара, отраженного голкипером или попавшего в штангу.

Если соответствующие поправки внесут в футбольный регламент, после нереализованного пенальти будет назначаться свободный удар в пользу обороняющей стороны.

Летом 2018 года в России впервые состоялся чемпионат мира по футболу. Игры приняли 12 стадионов в 11 городах. Чемпионат в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.

Согласно докладу, который представила FIFA, ЧМ-2018 можно признать лучшим на основании целого ряда критериев. Речь идет и о готовности инфраструктуры, и о чистоте спортивного аспекта, а также качественной организации всего соревнования в целом.