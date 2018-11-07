Bwin: Роналду забьет и «Ювентус» победит 

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня Лиги чемпионов УЕФА, который состоится сегодня на «Альянц Стадиум» в Турине. «Ювентус» примет «Манчестер Юнайтед», — начало матча в 23:00 по московскому времени. Эксперты bwin считают туринский клуб фаворитом и предлагают суперкоэффициент на один из вероятных исходов. *
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает сделать ставку на то, что «Ювентус» победит в матче и автором одного из голов станет Криштиану Роналду: поставить на такой исход можно по коэффициенту 2.60.
Трейдеры bwin предлагают большой выбор рынков и отдают предпочтение «Ювентусу», — победа «старой синьоры» оценивается экспертами по коэффициенту 1.62. Ничья оценена за 3.40, на победу «МЮ» можно поставить с коэффициентом 6.25. Зарегистрироваться в bwin и заключить пари можно по ссылке.
* На момент публикации новости суперкоэффициент равен 2.60. При этом он еще может измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матча.