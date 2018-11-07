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Черчесов высказался о травме Головина
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Черчесов высказался о травме Головина 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который посетил матч Лиги чемпионов «Монако» — «Брюгге» (0:4), рассказал о состоянии российского полузащитника монегасков Александра Головина.
«Поездка была запланирована заранее. Жаль только, что Саша Головин не вышел во на поле из-за повреждения. После того, как он побывал у медиков, мы с ним встретились и поговорили. Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет», — приводит слова специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Головин вызван в сборную России. 15 ноября национальная команда сыграет товарищеский матч со сборной Германии, а 19-го — со Швецией в рамках Лиги наций.
Ранее сообщалось, что Головин пропустит две недели из-за травмы.
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