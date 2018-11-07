Аршавин «покончит» с футболом

Аршавин сделал заявление о продолжении спортивной карьеры

Российский футболист Андрей Аршавин , выступающий за казахстанский «Кайрат», объявил о намерении завершить карьеру, сообщает «Чемпионат».

«Куда перейду после ухода из "Кайрата"? Никуда переходить уже не буду», — сказал Аршавин в интервью клубному телевидению.

Спортсмен отметил, что не собирается переходить из большого футбола ни в пляжный, ни в мини-футбол.

«Единственное, что хотел бы сделать, — потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Уже третий год эта идея со мной. Уже созванивался с нынешним тренером команды. Так что, может быть, это желание осуществлю», — добавил футболист.

Аршавин выступает в чемпионате Казахстана с 2016 года. За три сезона он принял участие более чем в 100 матчах, забил 30 голов и отдал 37 голевых передач.