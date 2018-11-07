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ФИФА пообещала санкции за участие в европейской суперлиге
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Инфантино: ФИФА запретит игрокам из европейской суперлиги выступать на чемпионате мира 

ТАСС + ещё 3 45 минут назад
Фото: ТАСС
Международная федерации футбола (ФИФА) не допустит к участию в чемпионате мира игроков, которые буду выступать в новом турнире — европейской суперлиге, если она будет создана. Слова Инфантино приводит агентство Associated Press.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд.
"Либо вы с нами, либо уходите", — сказал Инфантино, перечислив чемпионат мира, чемпионат Европы и национальные лиги в качестве соревнований, от которых игроки, участвующие в суперлиге, будут отстранены.
В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские "Реал", "Барселона", английские "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", итальянские "Ювентус", "Милан", французский ПСЖ и немецкая "Бавария". В список приглашенных команд планируется включить испанский "Атлетико", немецкую "Боруссию" (Дортмунд), французский "Марсель", итальянские "Интер" и "Рому".
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