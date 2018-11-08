У Фернандеса диагностировали сотрясение 

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес избежал серьезных повреждений после столкновения в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Об этом рассказал врач «армейцев» Шагабутдин Керимов
«Перелом скулы не подтвердился», — цитирует Керимова «Р-Спорт».
Как сообщил ТАСС агент футболиста Жорже Машадо, его клиенту диагностировано сотрясение мозга.
Фернандес покинул поле стадиона «Лужники» на носилках. После матча наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что у Марио подозрение на сотрясение мозга, перелом лицевой кости и/или носа.