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У Фернандеса диагностировали сотрясение
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У Фернандеса диагностировали сотрясение 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес избежал серьезных повреждений после столкновения в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2). Об этом рассказал врач «армейцев» Шагабутдин Керимов
«Перелом скулы не подтвердился», — цитирует Керимова «Р-Спорт».
Как сообщил ТАСС агент футболиста Жорже Машадо, его клиенту диагностировано сотрясение мозга.
Фернандес покинул поле стадиона «Лужники» на носилках. После матча наставник ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что у Марио подозрение на сотрясение мозга, перелом лицевой кости и/или носа.
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