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Каррера приглянулся итальянскому клубу
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Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Удинезе» 

Газета.Ru + ещё 30 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе" из чемпионата Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Бывший тренер красно-белых входит в число претендентов на место нынешнего наставника команды Хулио Веласкеса, который в скором времени может быть уволен.
Также кандидатами являются Давиде Никола, Чезаре Пранделли, Клаудио Раньери и Кике Санчес Флорес.
Каррера возглавлял российский клуб с 2016 года. В сезоне-2016/17 красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. Специалист был отправлен в отставку 22 октября 2018 года в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Ранее сообщалось, что Каррера будет следить за матчами "Спартака" во всех турнирах.
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