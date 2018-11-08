Роналду разочаровал фанатов в матче «Ювентуса» с «Манчестер Юнайтед»

Зрители встречи были разочарованы тем, что португальский футболист отпраздновал гол, забитый в ворота "красных дьяволов". Роналду много раз обещал этого не делать из любви и уважения к бывшему клубу.

Фанаты поделились эмоциями в твиттере относительно поступка игрока "старой синьоры".

"Немного сурово со стороны Роналду праздновать мяч в ворота клуба, который его сделал" — гласит одно из сообщений.

Другие пользователи социальной сети тоже расстроены поведением форварда.

"Не кусай руку, которая тебя кормила!" — заявил один из болельщиков.

Встреча закончилась победой английского клуба со счетом 2:1.