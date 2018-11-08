Погба опоздал на самолет «Манчестер Юнайтед» из-за допинг-теста

Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков "красных дьяволов".

Результаты пробы пока неизвестны.

Встреча со "старой синьоры" закончилась победой английской команды со счетом 2:1.