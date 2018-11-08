Погба опоздал на самолет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в Англию отдельно от команды после матч с туринским "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков "красных дьяволов".
Результаты пробы пока неизвестны.
Встреча со "старой синьоры" закончилась победой английской команды со счетом 2:1.
Ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вызвал недоумение болельщиков на матче против "Манчестер Юнайтед".