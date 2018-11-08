Ещё
Погба опоздал на самолет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба опоздал на самолет «Манчестер Юнайтед» из-за допинг-теста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в Англию отдельно от команды после матч с туринским "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков "красных дьяволов".
Результаты пробы пока неизвестны.
Встреча со "старой синьоры" закончилась победой английской команды со счетом 2:1.
Ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вызвал недоумение болельщиков на матче против "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Кокорину и Мамаеву продлят срок до 8 февраля Роналду разочаровал фанатов в матче "Ювентуса" с "Манчестер Юнайтед" Фанаты ЦСКА пытались устроить драку с болельщиками "Ромы"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном41
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Роналду разочаровал фанатов
Самый смешной пенальти в истории. Вы это видели?
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
01:36
Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве
Футбол Криминал
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение