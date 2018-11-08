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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс»
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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на сегодняшний матч «Спартака» в Лиге Европы, который состоится в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче смогут забить обе команды и игра при этом завершится в ничью. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75.
В качестве фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят «красно-бе-лые», — коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.25. Шансы «Рейнджерс» победит в этом матче оцениваются по коэффициенту 3.30, а выигрышная ставка на ничью может быть рассчитана коэффициентом 3.30.
На момент публикации новости суперкоэффициент равен 4.75. При этом он еще может изме-ниться в сторону повышения ближе ко времени начала матча. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока.
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