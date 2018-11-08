Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матч «Спартака» против «Рейнджерс»

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на сегодняшний матч «Спартака» в Лиге Европы, который состоится в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче смогут забить обе команды и игра при этом завершится в ничью. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75

В качестве фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят «красно-бе-лые», — коэффициент на победу «Спартака» составляет 2.25. Шансы «Рейнджерс» победит в этом матче оцениваются по коэффициенту 3.30, а выигрышная ставка на ничью может быть рассчитана коэффициентом 3.30.