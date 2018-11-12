Ветеран «Спартака» Рейнгольд оценил назначение Кононова

«Я отношусь к этому, конечно, положительно. Конёк тренера — это результат. Во всяком случае, где бы Кононов ни работал, результат у него был приличный», — сказал эксперт.

По его словам, тренеру будет непросто, и успех во многом зависит от поведения руководства «Спартака».

Как отметил Рейнгольд, также необходимо помнить, что Кононову нужны хорошие помощники.