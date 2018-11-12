Рейнгольд оценил назначение Кононова

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил назначение Олега Кононова на пост главного тренера.
«Я отношусь к этому, конечно, положительно. Конёк тренера — это результат. Во всяком случае, где бы Кононов ни работал, результат у него был приличный», — сказал эксперт.
По его словам, тренеру будет непросто, и успех во многом зависит от поведения руководства «Спартака».
Как отметил Рейнгольд, также необходимо помнить, что Кононову нужны хорошие помощники.
Ранее вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что красно-белые вели переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера.