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Рейнгольд оценил назначение Кононова
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Ветеран «Спартака» Рейнгольд оценил назначение Кононова 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил назначение Олега Кононова на пост главного тренера.
«Я отношусь к этому, конечно, положительно. Конёк тренера — это результат. Во всяком случае, где бы Кононов ни работал, результат у него был приличный», — сказал эксперт.
По его словам, тренеру будет непросто, и успех во многом зависит от поведения руководства «Спартака».
Как отметил Рейнгольд, также необходимо помнить, что Кононову нужны хорошие помощники.
Ранее вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что красно-белые вели переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера.
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