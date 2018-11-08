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Глушакова освисали и оскорбили
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Фанаты «Спартака» освистали и оскорбили Глушакова после выхода на замену 

Чемпионат.com + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщикам «Спартака» не понравилось появление на поле полузащитника Дениса Глушакова в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
После выхода на замену на 60-й минуте фанаты освистали 31-летнего игрока, а также, используя ненормативную лексику, призвали его покинуть клуб.
Матч «Спартак» — «Рейнджерс» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 70-й минуте счёт 4-3 в пользу красно-белых.
«Рейнджерс», набрав 5 очков, лидирует в турнирной таблице группы G, «Спартак» (2) занимает последнее место.
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