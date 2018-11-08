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Юниоры «Зенита» устроили побоище
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Юниоры «Зенита» устроили побоище друг с другом во время матча 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из видео
Футболисты «Газпром»-Академии «Зенита» подрались с соперниками, игроками спортивной школы олимпийского резерва «Зенита» в финале чемпионата Санкт-Петербурга среди юниоров (U-17). Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Никиты Павлова.
Во время матча у штрафной воспитанников академии началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку. В итоге стюардам и персоналу пришлось разнимать футболистов.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов Академии. Команда стала победителем первенства.
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