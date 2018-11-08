Юниоры «Зенита» устроили побоище

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Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17.



Матч закончился 2:1 в пользу академии. pic.twitter.com/Ne4VYfhqL9— Никита Павлов (@pavlov_plov) 8 November 2018