Юниоры «Зенита» устроили побоище

Футболисты «Газпром»-Академии «Зенита» подрались с соперниками, игроками спортивной школы олимпийского резерва «Зенита» в финале чемпионата Санкт-Петербурга среди юниоров (U-17). Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Никиты Павлова.
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Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17.
Матч закончился 2:1 в пользу академии. pic.twitter.com/Ne4VYfhqL9— Никита Павлов (@pavlov_plov) 8 November 2018
Во время матча у штрафной воспитанников академии началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку. В итоге стюардам и персоналу пришлось разнимать футболистов.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов Академии. Команда стала победителем первенства.