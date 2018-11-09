Ещё
«Зенит» остался без победы в Лиге Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Заболотного спас «Зенит» от поражения в матче с «Бордо» 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Бордо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Встреча прошла на стадионе "Матмут-Атлантик" во Франции и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 35-й минуте открыл нападающий хозяев Франсуа Камано, успешно реализовав одиннадцатиметровый. Однако в концовке встречи, на 72-й минуте, форвард петербургской команды Антон Заболотный отличился после результативной передачи от полузащитника Далера Кузяева.
Ранее сообщалось, что вместе с "Зенитом" во Францию прилетело 500 болельщиков.
Футбол. Лига Европы. 4-й тур"Бордо" (Бордо, Франция) — "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — 1:1Голы: 1:0 — Камано, 35 (пен); 1:1 — Заболотный, 72.
Газета.Ru: последние новости
Дзюба и Иванович пропустят матч "Зенита" с "Бордо" Защитник "Рейнджерс" поделился мнением о составе "Спартака" СМИ: Кокорину и Мамаеву продлят срок до 8 февраля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Тутберидзе случилось горе в семье7
Дзюба рискует пропустить матч с ЦСКА2
«Спартак» одерджал волевую победу в Москве
Виновные в драке на UFC 229 будут наказаны2
Кокорина и Мамаева лишили привилегий123
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
01:36
Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве
Футбол Криминал
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение