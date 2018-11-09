«Зенит» остался без победы в Лиге Европы

Гол Заболотного спас «Зенит» от поражения в матче с «Бордо»

Встреча прошла на стадионе "Матмут-Атлантик" во Франции и завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что вместе с "Зенитом" во Францию прилетело 500 болельщиков.

Футбол. Лига Европы. 4-й тур"Бордо" (Бордо, Франция) — "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — 1:1Голы: 1:0 — Камано, 35 (пен); 1:1 — Заболотный, 72.