«Краснодар» раскритиковал арбитра матча со «Стандардом»

«Краснодар» раскритиковал работу арбитра в матче против «Стандарда»

На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о работе судейской бригады во главе с Александром Ставревым в матче против бельгийского "Стандарда" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (2:1).

1) На 43-й минуте Краснодар вполне мог претендовать на пенальти. При подаче углового игрок Стандарда завалил в собственной штрафной Газинского, но находившийся рядом македонский рефери Ставрев отчего-то на этот фол не отреагировал.

2) Ари вырывался на рандеву с вратарем и оказался на газоне арбитр из Македонии не обратил внимания на то, что соперник откровенно придерживал центрфорварда быков рукой за плечо.

3) Гости сбивали темп, подолгу залеживаясь на газоне после каждого падения. Сбивали атакующий порыв горожан и частые свистки судьи.

4) В еще одном эпизоде в очередной раз свою симпатию к Стандарду проявил рефери Ставрев, не усмотревший нарушения со стороны Лаифиса, который остановил убегавшего на рандеву с голкипером Игнатьева откровенным ударом по ногам.

5) В этот вечер отнять заслуженную победу у быков не смогли ни соперники, ни судья.