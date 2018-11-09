Ещё
Назван самый запоминающийся момент ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый запоминающийся момент чемпионата мира-2018 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота национальной команды Испании (3:3) назван самым запоминающимся моментом чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ФИФА.
Голы форварда в первом туре группового этапа турнира набрали ровно 50 процентов голосов болельщиков. Второе место занял победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса в ворота шведов во втором туре группового этапа (2:1), забитый на пятой компенсированной минуте (24 процента голосов).
На третье место болельщики поставили форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани, чьи два гола в матче 1/8 финала против Португалии (2:1) выбили подопечных Фернанду Сантуша из турнира (19 процентов).
Четвертое место с 9 процентами голосов занял перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро, который забил гол в матче заключительного тура группового этапа против Австралии (2:0). Эта победа стала для перуанцев единственной на мундиале.
Победителем чемпионата мира 2018 года стала сборная Франции. В финальном матче команда обыграла Хорватию со счетом 4:2.
Последние новости
В России снова предложили изменить правила техосмотра Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной Под санкции США попали крымские курорты и луганские контрразведчики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина21
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе4
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка14
У Тутберидзе случилось горе в семье8
«Только не на Украину. Я еще молод»33
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
00:57
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе
Фигурное катание
01:59
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
Летние виды спорта
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
03:12
Начато расследование преступных схем с русским биатлоном
Биатлон Статьи
05:09
Почему фигуристки начали раздеваться
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение