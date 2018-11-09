Назван самый запоминающийся момент ЧМ-2018

Назван самый запоминающийся момент чемпионата мира-2018

🗳️ These 4 have some great Sochi #WorldCup memories, but which is your favourite?



🇩🇪@ToniKroos & his last-gasp winner

🇵🇹@Cristiano's unforgettable hat-trick

🇺🇾@ECavaniOfficial, whose brace eliminated Portugal

🇵🇪Paolo Guerrero helping see Peru fans head home with a win— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 ноября 2018 г. Хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота национальной команды Испании (3:3) назван самым запоминающимся моментом чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ФИФА.

Голы форварда в первом туре группового этапа турнира набрали ровно 50 процентов голосов болельщиков. Второе место занял победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса в ворота шведов во втором туре группового этапа (2:1), забитый на пятой компенсированной минуте (24 процента голосов).

На третье место болельщики поставили форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани, чьи два гола в матче 1/8 финала против Португалии (2:1) выбили подопечных Фернанду Сантуша из турнира (19 процентов).

Четвертое место с 9 процентами голосов занял перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро, который забил гол в матче заключительного тура группового этапа против Австралии (2:0). Эта победа стала для перуанцев единственной на мундиале.

Победителем чемпионата мира 2018 года стала сборная Франции. В финальном матче команда обыграла Хорватию со счетом 4:2.