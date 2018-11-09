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Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
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Российские футболисты потребовали компенсацию от Минфина 

Рамблер 1 час назад
Футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров потребовали взыскать с Минфина компенсацию за волокиту при расследовании дела о хищении их денег. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По данным радиостанции, речь идет о деле банка «Замоскворецкий», в котором спортсмены хранили деньги с 2013 года. В 2014-м они заметили пропажу крупных сумм, летом того же года было возбуждено уголовное дело.
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Осенью 2018 года футболисты подали в Мосгорсуд иск о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.
По словам представительницы футболистов Юлии Поповой, истцы попросили взыскать с Минфина десять процентов от суммы причиненного вреда (350 миллионов рублей).
Соответчиком по иску стало МВД. Попова подчеркнула, что волокита сделала невозможным окончание предварительного следствия. Суд назначили на 26 ноября.
В августе 2018-го в Москве задержали бывшего председателя правления и совладельца банка «Замоскворецкий» Илью Бударина. СМИ писали, что в течение четырех лет ему удавалось скрываться под чужим именем.
«Замоскворецкий» обещал вкладчикам, среди которых оказались футболисты, до 40 процента годовых и выплачивал их за счет денег новых клиентов по примеру финансовой пирамиды. В июне 2014 года у него отозвали лицензию.
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