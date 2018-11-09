Российские футболисты потребовали компенсацию от Минфина

По данным радиостанции, речь идет о деле банка «Замоскворецкий», в котором спортсмены хранили деньги с 2013 года. В 2014-м они заметили пропажу крупных сумм, летом того же года было возбуждено уголовное дело.

Осенью 2018 года футболисты подали в Мосгорсуд иск о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

По словам представительницы футболистов Юлии Поповой, истцы попросили взыскать с Минфина десять процентов от суммы причиненного вреда (350 миллионов рублей).

Соответчиком по иску стало МВД . Попова подчеркнула, что волокита сделала невозможным окончание предварительного следствия. Суд назначили на 26 ноября.

В августе 2018-го в Москве задержали бывшего председателя правления и совладельца банка «Замоскворецкий» Илью Бударина. СМИ писали, что в течение четырех лет ему удавалось скрываться под чужим именем.

«Замоскворецкий» обещал вкладчикам, среди которых оказались футболисты, до 40 процента годовых и выплачивал их за счет денег новых клиентов по примеру финансовой пирамиды. В июне 2014 года у него отозвали лицензию.