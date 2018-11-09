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«Ливерпуль» захотели продать
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Генри работает над продажей «Ливерпуля» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Reuters
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри работает над продажей клуба. Об этом на своих страницах сообщает New York Post.
Генри хочет получить за мерсисайдский клуб около 1,75 миллиарда евро.
Добавим, что американец Генри приобрёл "Ливерпуль" в 2010-м году.
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