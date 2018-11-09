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Адвокат Мамаева опроверг ужесточение правил в СИЗО
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Адвокат Мамаева опроверг ужесточение правил содержания футболистов в СИЗО 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Адвокат Мамаева в эфире НСН опроверг слухи об ограничении количества посылок в СИЗО футболистам.
СМИ пишут об ухудшении правил содержания в СИЗО «Бутырка» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Из-за того, что другим заключенным тоже нужно ходить в спортзал, игроки вместе 5 посещений в неделю перешли на двухразовый режим. Также якобы администрация СИЗО ограничила количество посылок с едой от родных.
Адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН признался, что впервые об этом слышит.
«Я не знаю про ограничение в тренировках и в количестве тренировок. Но в любом случае все вопросы, связанные с перемещением в СИЗО, связаны с правилами внутреннего распорядка. И решает это все администрация. Я буду на следующей неделе у своего подзащитного и все уточню. А вот что касается ограничения количества передач, то его точно нет. Все принимается и передается. Видимо, СМИ опубликовали какую-то недостоверную информацию», — рассказал адвокат Мамаева.
О том, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину ограничили поступление посылок с едой в Бутырский следственный изолятор рассказала РИА Новости спортивный менеджер и подруга футболиста Дарья Шишканова.
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