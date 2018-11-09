Дрогба потерпел поражение в своем последнем матче

Экс-игрок «Челси» Дрогба потерпел поражение в последнем матче в своей карьере

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, известный по выступлениям за лондонский «Челси», провёл последний матч в профессиональной карьере за клуб Объединённой футбольной лиги «Финикс Райзинг».

«Финикс» проиграл команде «Луисвилл Сити» со счётом 0:1.

До этого Дрогба в марте анонсировал завершение карьеры и теперь покинет коллектив, одним из совладельцев которого он является.

В составе «Челси» Дрогба по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем кубка страны, трижды выигрывал кубок национальной лиги, дважды побеждал в суперкубке Англии, а также ставился победителем Лиги чемпионов УЕФА

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов Ван дер Ваарт объявил о завершении профессиональной карьеры.