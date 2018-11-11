Слуцкий оправдался за нелепую ошибку в интервью

Слуцкий объяснил случайное оскорбление в адрес владельца «Виттеса»

Главный тренер голландского футбольного клуба «Виттес» Леонид Слуцкий объяснил свою оговорку в прямом эфире, из-за которой он ненамеренно оскорбил владельца команды.

«Это не очень сложно объяснить, потому что наше интервью перед матчем с ПСВ — большой скандал в российских медиа. Они подумали, что я перепутал одну букву. Но это не так», — заявил российский специалист Fох Sports.

По его словам, он не говорил suck («сосать») вместо sack («уволить»), как показалось на первый взгляд, так как вариант произношения со звуком «э» присущ американскому английскому.

«В Англии, особенно в моей школе, все говорили «sack» (со звуком «а»). В Англии я был внизу турнирной таблицы, и благодаря слухам обо мне, я знал это слово очень хорошо. Это была ваша провокация, потому что вы меня спросили дважды. Это была ваша ошибка, а не моя», — с юмором сказал Слуцкий. 🇷🇺 | Het interview van Hans Kraay met Slutskiy voorafgaand aan PSV — Vitesse is ook in Rusland bepaald niet onopgemerkt gebleven…#vitutr https://t.co/hFKSuQ6eU4 pic.twitter.com/wi1RWUlrTE— FOX Sports (@FOXSportsnl) 10 ноября 2018 г.

Ранее «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в 12-м туре Эредивизи.