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Мамаев остался без общения с Кокориным
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Мамаев не может общаться с Кокориным в СИЗО 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сообщил, что ему не удается общаться в СИЗО со своим другом нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
«У меня всё хорошо. С Сашей не удаётся общаться», — передает его слова News.ru.
Оба футболиста в настоящее время находятся под арестом в московском СИЗО «Бутырка». Им предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве после двух драк, произошедших в Москве 8 октября.
Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву сократили часы тренировок с спортивном зале следственного изолятора. Теперь футболисты могут посещать спортзал дважды в неделю, а не пять раз, как раньше.
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