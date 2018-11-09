Мамаев остался без общения с Кокориным

Мамаев не может общаться с Кокориным в СИЗО

«У меня всё хорошо. С Сашей не удаётся общаться», — передает его слова News.ru.

Оба футболиста в настоящее время находятся под арестом в московском СИЗО «Бутырка». Им предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве после двух драк, произошедших в Москве 8 октября.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву сократили часы тренировок с спортивном зале следственного изолятора. Теперь футболисты могут посещать спортзал дважды в неделю, а не пять раз, как раньше.