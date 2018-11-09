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Дзюба мог перейти в «Байер»
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Дзюба мог перейти в «Байер» до ЧМ-2018 

News.ru + ещё 1 2 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Форвард сборной России и «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в немецком «Байере» до домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал футбольный агент Джамал Акаев.
По его словам, клуб хотел арендовать нападающего с правом последующего выкупа. Россиянин рассматривался в качестве замены завершающему карьеру Штефану Кислингу.
«На одном из матчей мирового первенства я смотрел Дзюбу вместе с директором «Байера» Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа, но понимали, что после успешного выступления России на ЧМ игрок будет нужен самому «Зениту», поэтому у них были небольшие шансы», — цитирует Sport24.ru Акаева.
После он отметил, что сам Артём мог не знать о заинтересованности немецкого клуба.
«„Зенит“ был в курсе интереса «Байера», знал ли об этом Артём, не в курсе», — добавил агент.
В итоге немцы в начале сезона арендовали нападающего «Андерлехта» и сборной Швейцарии Исаака Телина.
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