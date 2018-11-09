Дзюба мог перейти в «Байер» до ЧМ-2018

Форвард сборной России и «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в немецком «Байере» до домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал футбольный агент Джамал Акаев.

По его словам, клуб хотел арендовать нападающего с правом последующего выкупа. Россиянин рассматривался в качестве замены завершающему карьеру Штефану Кислингу.

«На одном из матчей мирового первенства я смотрел Дзюбу вместе с директором «Байера» Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа, но понимали, что после успешного выступления России на ЧМ игрок будет нужен самому «Зениту», поэтому у них были небольшие шансы», — цитирует Sport24.ru Акаева.

После он отметил, что сам Артём мог не знать о заинтересованности немецкого клуба.

«„Зенит“ был в курсе интереса «Байера», знал ли об этом Артём, не в курсе», — добавил агент.