УЕФА предъявил «Спартаку» четыре нарушения

Всего выявлено четыре пункта, противоречащих регламенту УЕФА: бросание предметов на поле, запуск фейерверков, начало встречи с опозданием и блокирование лестничных пролётов.

Шотландская команда обвиняется только в позднем начале игры, передаёт «Спорт-Экспресс».

Соответствующее дело будет рассмотрено 13 декабря.

«Спартак» находится на второй строчке в группе G. В активе команды 5 очков. Аналогичное количество баллов и у «Рейнджерс», занимающих третье место рейтинга.