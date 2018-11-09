УЕФА предъявил «Спартаку» четыре нарушения 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении футбольного клуба «Спартак» (Москва). За основу были взято поведение болельщиков «красно-белых» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3).
Всего выявлено четыре пункта, противоречащих регламенту УЕФА: бросание предметов на поле, запуск фейерверков, начало встречи с опозданием и блокирование лестничных пролётов.
Шотландская команда обвиняется только в позднем начале игры, передаёт «Спорт-Экспресс».
Соответствующее дело будет рассмотрено 13 декабря.
«Спартак» находится на второй строчке в группе G. В активе команды 5 очков. Аналогичное количество баллов и у «Рейнджерс», занимающих третье место рейтинга.