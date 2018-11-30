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Болельщики «Спартака» подрались между собой во время матча с «Рапидом» 

Газета.Ru + ещё 263 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Во время матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) произошло несколько драк между болельщиками столичного клуба, сообщает ТАСС.
Как рассказали в правоохранительных органах, причиной ссоры между фанатами красно-белых стало отношение к капитану команды Денису Глушакову.
"Во время матча фанаты "Спартака" подрались на трибуне стадиона. Конфликт возник из-за отношения болельщиков к игроку московской команды Глушакову. В итоге дерущихся разняли", — заявил источник.
Также отмечается, что конфликт вспыхнул около клубного автобуса "Спартака". По предварительным данным, в результате эпизодов задержан один человек.
По ходу второго тайма матча на поле выбежал фанат красно-белых и попытался напасть на Глушакова.
Ранее сообщалось, что против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело.
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