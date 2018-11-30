Болельщики «Спартака» подрались между собой во время матча с «Рапидом»

Во время матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и "Рапидом" (1:2) произошло несколько драк между болельщиками столичного клуба, сообщает ТАСС

"Во время матча фанаты "Спартака" подрались на трибуне стадиона. Конфликт возник из-за отношения болельщиков к игроку московской команды Глушакову. В итоге дерущихся разняли", — заявил источник.

Также отмечается, что конфликт вспыхнул около клубного автобуса "Спартака". По предварительным данным, в результате эпизодов задержан один человек.

По ходу второго тайма матча на поле выбежал фанат красно-белых и попытался напасть на Глушакова.

Ранее сообщалось, что против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело.