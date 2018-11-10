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Роналдиньо сделают невыездным
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Роналдиньо сделают невыездным 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу и клуба «Барселона» Роналдиньо рискует остаться без загранпаспорта из-за долгов. Об этом сообщает издание UOL.
Суд штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об изъятии документа у 38-летнего бразильца. Причиной является просроченная фискальная задолженность на сумму не менее 1,8 миллиона реалов (около 480 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»). Утверждается, что Роналдиньо не платил налоги на недвижимость: у бывшего игрока в собственности 19 объектов.
6 ноября сообщалось, что бразилец был оштрафован на 2 миллиона евро, но оказался неспособным выплатить данную сумму. На банковском счете футболиста осталось лишь шесть евро.
Роналдиньо ушел из футбола в январе 2018-го. Бразилец — чемпион мира. В составе каталонской «Барселоны» (выступал с 2003-го по 2008 год) дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Роналдиньо также выступал за такие клубы, как «Пари-Сен Жермен», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.
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