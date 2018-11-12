«ПСЖ» без Головина разгромил «Монако»

Хет-трик Кавани принес ПСЖ победу над «Монако» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" победил "Монако" со счетом 4:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мячи забили Эдинсон Кавани (4-я, 11-я и 53-я минуты) и Неймар (64, с пенальти). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.

ПСЖ увеличил собственный рекорд по победам со старта сезона среди топ-5 европейских лиг — чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции — до 13 матчей. Парижане возглавляют турнирную таблицу с 39 очками в активе. "Монако", чья безвыигрышная серия насчитывает 12 матчей, идет 19-м с семью очками.

В следующем туре ПСЖ 24 ноября примет "Тулузу", "Монако" в этот же день в гостях сыграет с "Каном".