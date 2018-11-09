Сборная России лишилась Черышева

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев получил травму и не поедет на игры национальной команды. Об этом сообщает AS.

«Не знаю, кто обсуждал его вопрос о вызове в сборную. По моей информации, Черышев останется в Испании, чтобы восстановиться от травмы», — заявил главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Торал.

5 ноября Черышев значился в списке игроков, вызванных на ближайшие матчи сборной России. Команде Станислава Черчесова предстоит товарищеская встреча с Германией и матч Лиги наций против Швеции.

Черышев выступает в составе испанского клуба с августа 2018-го. В восьми матчах Примеры в активе россиянина всего один забитый мяч. Защищая цвета сборной России на ЧМ-2018, Черышев стал лучшим бомбардиром команды, отправив в ворота соперников четыре мяча.