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Кокорин и Мамаев получили новую возможность
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Кокорину и Мамаеву разрешили звонки из СИЗО 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сказал, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" разрешили звонки из СИЗО.
В настоящее время футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Они помещены под стражу до 8 декабря.
"Кокорину, как и Мамаеву, разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать", — цитирует Мелькова "Спорт-Экспресс".
Ранее адвокат Мамаева не исключил вероятность продления ареста на два месяца.
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