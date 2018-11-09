Кокорин потроллил Дзюбу из-за решетки

Футболист отвечает на письма при помощи специального сервиса. В одном из писем спортсмен упомянул Дзюбу, намеренно изменив фамилию нападающего сборной России.

«Мне очень приятно. Всем огромные приветы, особенно Артему (Погребняку). По всем очень скучаю. Жду очень возвращения в Питер и на стадион. «"Зенит" — чемпион», — написал Кокорин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кокорин, как и его друг футболист Краснодара Павел Мамаев, пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря. Спортсмены являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Мамаев и Кокорин 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина