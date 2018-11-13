Зобнин пропустил тренировку сборной

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу, которая проходит во вторник на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Футболисты сборной России проведут товарищеский матч 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в рамках Лиги наций. Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник.
Также в тренировке не принял участия нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии не сыграют защитник Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако"), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды. Черышев, Фернандес и Головин имеют шансы приехать в расположение национальной сборной. Тренерский штаб примет решение, исходя из состояния футболистов.