Зобнин пропустил тренировку сборной

Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропускает тренировку сборной России по футболу, которая проходит во вторник на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС

Футболисты сборной России проведут товарищеский матч 15 ноября с немцами в Лейпциге, а 20 ноября в Стокгольме встретятся со шведами в рамках Лиги наций. Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник.