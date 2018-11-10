Черчесов восполнил утрату лидеров сборной

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым изменил состав в связи с потерей трех футболистов из-за травм. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

15 ноября российская сборная проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября россияне сыграют против Швеции в матче Лиги наций.