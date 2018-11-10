Ещё
Черчесов восполнил утрату лидеров сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов восполнил утрату лидеров сборной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым изменил состав в связи с потерей трех футболистов из-за травм. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Для подготовки к ближайшим матчам команды в расположение сборной были вызваны защитник Сергей Петров («Краснодар») и полузащитник Павел Могилевец («Рубин»).
Тренерский штаб пришел к такому решению, так как из-за травм сборной не помогут Денис Черышев, Марио Фернандес и Александр Головин. Все трое получили повреждения, выступая за свои клубы.
15 ноября российская сборная проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября россияне сыграют против Швеции в матче Лиги наций.
Последние новости
В ПФР объяснили механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам Япония решила договориться с Россией по Курилам Украине предрекли развал без мира в стране
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев получили новую возможность31
Раскритиковавшая Загитову американка оценила Туктамышеву1
«Он убьет Мейвезера»25
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе12
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Происшествия
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
00:43
«Он убьет Мейвезера»
MMA
00:57
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе
Фигурное катание
01:59
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
Летние виды спорта
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение