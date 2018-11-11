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Зобнин обратился к болельщикам «Спартака»
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Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Уфой» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин обратился к болельщикам клуба перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Уфы".
"Хочу сказать только одно: прошу их приходить на стадион и поддерживать нас. Заполнять трибуны и гнать нас вперед. Это очень важно, правда. Лично меня — всегда окрыляет.
В матче с "Рейнджерс" в четверг мы чувствовали поддержку и энергию с трибун. Хочется, чтобы так было всегда, даже на условной кубковой игре с командой из второй лиги", — цитирует Зобнина "Чемпионат.Com".
Встреча между "Уфой" и "Спартаком" пройдет 11 ноября.
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