Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Уфой»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин обратился к болельщикам клуба перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Уфы". "Хочу сказать только одно: прошу их приходить на стадион и поддерживать нас. Заполнять трибуны и гнать нас вперед. Это очень важно, правда. Лично меня — всегда окрыляет. В матче с "Рейнджерс" в четверг мы чувствовали поддержку и энергию с трибун. Хочется, чтобы так было всегда, даже на условной кубковой игре с командой из второй лиги", — цитирует Зобнина "Чемпионат.Com" Встреча между "Уфой" и "Спартаком" пройдет 11 ноября.