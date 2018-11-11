Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине

Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не дал журналисту Bild закончить вопрос о допинге у отечественных спортсменов. Интервью со специалистом опубликовано на сайте издания.

«Российских спортсменов подозревают в употреблении допинга…» — начал журналист, однако Черчесов прервал его и сказал: «На тупые вопросы вы получите тупые ответы».

В этом же интервью специалист рассказал, что относится к президенту России Владимиру Путину как к лидеру.

«Он болел за нас на чемпионате мира, после турнира пригласил на встречу в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не ваш президент», — отметил Черчесов.

Под руководством тренера сборная России достигла лучшего результата на чемпионатах мира, дойдя до четвертьфинала. Команда уступила будущему финалисту — Хорватии.