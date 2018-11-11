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Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
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Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не дал журналисту Bild закончить вопрос о допинге у отечественных спортсменов. Интервью со специалистом опубликовано на сайте издания.
«Российских спортсменов подозревают в употреблении допинга…» — начал журналист, однако Черчесов прервал его и сказал: «На тупые вопросы вы получите тупые ответы».
В этом же интервью специалист рассказал, что относится к президенту России Владимиру Путину как к лидеру.
«Он болел за нас на чемпионате мира, после турнира пригласил на встречу в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не ваш президент», — отметил Черчесов.
Под руководством тренера сборная России достигла лучшего результата на чемпионатах мира, дойдя до четвертьфинала. Команда уступила будущему финалисту — Хорватии.
Разбирательство в отношении российских спортсменов шло с 2014 года. Из-за обвинений в употреблении допинга все тяжело— и легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) не были допущены до участия на Олимпийских играх-2016. На Олимпиаде-2018 вся сборная России была дисквалифицирована — спортсмены отправились в Южную Корею в статусе «Олимпийских атлетов из России».
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