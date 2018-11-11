«Ревнуете, что Путин не ваш президент». Черчесов дал мощное интервью немецким СМИ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, в котором поделился мнением о Владимире Путине . В частности, Черчесова спросили, что он думает о президенте России с учетом того, что в Германии к Путину относятся неоднозначно.

«Это наш лидер, который блестяще делает свою работу. Он поддерживал нас на чемпионате мира, а после турнира пригласил в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он есть у нас, а не у вас», — сказал Черчесов.

Черчесов отказался обсуждать допинговые скандалы, даже не дав журналисту договорить.

«Будете задавать тупые вопросы — получите тупые ответы», — резко заявил главный тренер сборной России.

На вопрос, что для него изменилось после ЧМ-2018, Черчесов ответил в шутливой манере.

«Чемпионат мира сделал меня более интересным для пожилых женщин. Я не знаю, почему так. Недавно в Лондоне ко мне подошла 85-летняя англичанка, прожившая всю жизнь в Англии, и начала говорить со мной о российском футболе».

Тренер сборной России признался, что не требует от своих футболистов петь гимн.

«Это должно идти от сердца, заставлять нельзя. Что касается правил для игроков, то мы даем им свободу, но при этом ждем от них ответственности и концентрации. Мы не в армии, но и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Например, нельзя играть в компьютер ночью. Никто не должен опаздывать на встречи или отъезды. Кстати, за два года такого не было ни разу».

Черчесов также объяснил, почему решил завести инстаграм.