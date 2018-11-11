Неймар назвал идиотами авторов фильма о «ПСЖ»

Неймар назвал идиотами авторов скандального фильма о «ПСЖ»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар резко высказался об авторах фильма про его клуб на канале France2, сообщает "Советский спорт"

В ленте утверждалось, что парижский клуб платит €375 тыс. Неймару за то, чтобы он аплодировал болельщикам после матчей.

"Я не знаю, кто хуже — источник или те, кто ему отвечает. Кучка неинформированных идиотов. Я устал от злонамеренных журналистов. Спасибо Богу за каждый литр терпения, что он мне дал", — цитирует Неймара ESPN.

11 ноября "ПСЖ" встретится с "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" выплачивает премии за правильное поведение другим игрокам клуба.