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Неймар назвал идиотами авторов фильма о «ПСЖ»
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Неймар назвал идиотами авторов скандального фильма о «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар резко высказался об авторах фильма про его клуб на канале France2, сообщает "Советский спорт".
В ленте утверждалось, что парижский клуб платит €375 тыс. Неймару за то, чтобы он аплодировал болельщикам после матчей.
"Я не знаю, кто хуже — источник или те, кто ему отвечает. Кучка неинформированных идиотов. Я устал от злонамеренных журналистов. Спасибо Богу за каждый литр терпения, что он мне дал", — цитирует Неймара ESPN.
11 ноября "ПСЖ" встретится с "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" выплачивает премии за правильное поведение другим игрокам клуба.
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