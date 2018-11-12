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Черчесов объяснил вызов бразильца в сборную России
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Черчесов объяснил вызов бразильца в сборную России 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причине вызова нападающего «Краснодара» Ари в национальную команду. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Изначально не планировали его вызывать, не хочется делать слишком много изменений сразу. Мы следили за ним, посмотрели бы на него в следующем году, но так как травму получил Артем Дзюба, то дали ему шанс. Ари здорово играл последние пару месяцев и свой шанс заслужил», — заявил Черчесов.
Тренер отметил, что Ари сам захотел получить российский паспорт. «Никто его делать этого не просил, он сам его сделал — в этом плане принципы у нас остаются. Когда человек чисто юридически может играть за команду, то, естественно, мы внимательно смотрим на любого игрока, где бы он ни играл», — добавил он.
12 ноября сборная России объявила о вызове в команду Ари. Бразильский футболист получил российский паспорт в июле 2018 года. До этого нападающий неоднократно заявлял о желании выступать в составе сборной России.
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