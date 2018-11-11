Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»

Смогут ли команды прервать ничейную серию

Противостояние ЦСКА и «Зенита» является одним из самых зрелищных и драматичных в Российской премьер-лиге, но в последнее время это действо обходится без голов. В предыдущих трёх встречах коллективы нанесли по воротам друг друга 74 удара, но ни один из них так и не привёл к забитому мячу. Таким образом, «сухая» серия в поединках между грандами РПЛ насчитывает уже 315 минут без учёта компенсированного времени.

Продлит ли «Зенит» беспроигрышную серию

Артур Юсупов. Несмотря на обилие ничейных результатов и низкую результативность, санкт-петербуржцы продолжают иметь серьёзное преимущество в противостоянии с армейцами. На протяжении последних десяти встреч «Зенит» ни разу не уступил ЦСКА, при этом одержав пять побед. Самая крупная из них была зафиксирована в финале Кубка России, который завершился со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых. Дублем отметился Халк, ещё по голу на свой счёт записали Александр Кокорин

К слову, несмотря на успех в Кубке, «Зенит» вряд ли может назвать тот сезон успешным. В национальном первенстве подопечные Андре Виллаша-Боаша заняли лишь третье место, пропустив вперёд не только чемпиона ЦСКА, но и «Ростов».

Последняя же победа москвичей датируется 15 марта 2014 года. В 21-м туре чемпионата России по футболу подопечные Леонида Слуцкого с трудом обыграли одного из своих главных соперников. Автором единственного забитого мяча стал болгарин Георгий Миланов , который покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона.

Сможет ли ЦСКА преодолеть кризис

Когда в начале октября подопечные Виктора Гончаренко сенсационно обыграли мадридский «Реал» , все были уверены, что ЦСКА за рекордно короткие сроки преодолел период становления и в будущем будет только штамповать победы. Однако одна неудача сменялась другой и за месяц красно-синие смогли одержать лишь одну победу в официальном матче, да и то над терпящим крушение «Анжи». Помимо этого, они дважды были биты «Ромой» в Лиге чемпионов, уступили «Локомотиву» и «Краснодару» в РПЛ, потеряли очки с «Динамо», а также прекратили выступление в Кубке России.

Кроме того, у ЦСКА наметились явные проблемы при игре в атаке. Если в период с четвёртого по восьмой тур армейцы настреляли 11 мячей, то в следующих пяти встречах ограничились лишь четырьмя. При этом их авторами становились исключительно два лидера коллектива — Фёдор Чалов Никола Влашич . Серебряным призёрам РПЛ необходимо начать помогать своим главным голеадорам в нападении, иначе в будущем это проблема может стать гораздо серьёзнее. Благо в последнем матче с «Ромой» свой дебютный мяч за клуб забил исландец Арнор Сигурдссон

Одержит ли Семак первую победу над ЦСКА

Если «Зенит» весьма комфортно чувствует себя в очном противостоянии с ЦСКА, то их новый наставник подобным похвастаться пока не может. В бытность работы тренером «Уфы» Семак ни разу не смог обыграть свой бывший клуб: одна встреча завершилась вничью и три — в пользу армейцев. При этом подопечные действующего рулевого сине-бело-голубых так и не смогли распечатать ворота Игоря Акинфеева (0:4 по забитым мячам).

Примечателен и тот факт, что именно Семак руководил «Зенитом» в марте 2014 года, когда москвичи одержал свою последнюю победу над санкт-петербуржцами. Специалист занял должность исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спалетти и всего девять дней спустя передал полномочия Андре Виллашу-Боашу. Кроме того, за этот скромный временной отрезок он успел не только уступить ЦСКА, но и обыграть дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Как ЦСКА справится с травмами

Для армейского клуба нынешний сезон становится сверхсложным не только из-за исхода ряда лидеров, решивших завершить спортивную карьеру, но и из-за частых травм действующих игроков. Ещё весной армейцы лишились основного защитника Виктора Васина , а прямо перед чемпионатом мира тяжёлую травму получил и перспективный универсал Константин Кучаев

Накануне матча с «Зенитом» московский клуб лишился ещё двух футболистов. В матче с «Ромой» Марио Фернандес получил сотрясение мозга, а Иван Обляков сломал кисть, таким образом, заставив Виктора Гончаренко вновь перекраивать как оборонительную, так и среднюю линии. Но если в полузащите есть исполнители, способные заменить экс-игрока «Уфы», то равноценной заменой российскому бразильцу ЦСКА не располагает. Не исключено, что белорусский специалист будет вынужден перейти на схему с двумя центральными защитниками и отрядить на правый край Кирилла Набабкина

Появится ли на поле Дзюба

«Зенит» также не смог избежать кадровых проблем перед важнейшим матчем чемпионата. Как сообщил после матча Лиги Европы с «Бордо» главный тренер команды Сергей Семак, игру с ЦСКА может пропустить лидер нападения санкт-петербуржцев Артём Дзюба. Изначально предполагалось, что тренерский штаб предоставил форварду отдых в еврокубковом матче, но позже стало известно о травме спортсмена.

Отсутствие Дзюбы на поле станет сильным ударом для «Зенита». Безусловно, главным кандидатом на его замену был бы Александр Кокорин, но он в настоящее время содержится в СИЗО №2 города Москвы и проходит по делу о хулиганстве и побоях. В его отсутствие главной надеждой гостей становится Антон Заболотный , который продолжает испытывать серьёзные проблемы с результативностью. В нынешнем сезоне он ни разу не отличился в РПЛ, зато дважды забил в Лиге Европы.

Будет ли аншлаг на матче ЦСКА — «Зенит»

В нынешнем сезоне армейцы решились на интересный ход и перенесли свои матчи в Лиге чемпионов на стадион «Лужники». Аргументировано это было тем, что «ВЭБ Арена», вместимость которой составляет 30 тыс. зрителей, не сможет принять всех желающих посетить противостояния с «Реалом» и «Ромой». В итоге красно-синие не ошиблись: оба поединка имели огромный ажиотаж, а встречу с победителями последних трёх розыгрышей Лиги чемпионов посетили 71 тыс. человек.