Аршавин провел последний матч в карьере

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за казахстанский "Кайрат", сообщает ТАСС

В заключительном туре чемпионата страны клуб из Алма-Аты встречался с карагандинским "Шахтером". Встреча завершилась со счетом 0:0, а Аршавин вышел на поле со скамейки запасных на 50-й минуте.

После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с "Кайратом". Футболист отметил, что не намерен переходить в другую команду.

Вместе с "Кайратом" россиянин трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.