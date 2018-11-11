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Аршавин провел последний матч в карьере
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Аршавин принял "радостное" решение

Аршавин провел последний матч в карьере 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Кайрат»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за казахстанский "Кайрат", сообщает ТАСС.
В заключительном туре чемпионата страны клуб из Алма-Аты встречался с карагандинским "Шахтером". Встреча завершилась со счетом 0:0, а Аршавин вышел на поле со скамейки запасных на 50-й минуте.
После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с "Кайратом". Футболист отметил, что не намерен переходить в другую команду.
Вместе с "Кайратом" россиянин трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.
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