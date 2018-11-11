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Уход Аршавина посчитали напрасным
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Уход Аршавина из футбола посчитали напрасным 

Lenta.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение полузащитника Андрея Аршавина завершить футбольную карьеру. Его слова приводит «Р-Спорт».
«Мне всегда казалось, что Аршавин чего-то недобрал, его величие гораздо больше. Напрасно он бросает футбол сейчас, без него болельщикам будет тоскливо. Если не у нас, то там, в Казахстане», — уверен специалист.
Ранее 11 ноября Аршавин провел прощальный матч за казахстанский «Кайрат». После встречи полузащитник в общении с журналистами отметил, что не намерен продолжать выступать.
7 ноября Аршавин заявил, что не будет искать себе новый клуб после окончания контракта с «Кайратом». Хавбек подчеркнул, что в его планы не входят выступления в других видах футбола.
37-летний игрок выступал в Казахстане с 2016 года. На его счету 30 голов и 30 голевых передач за «Кайрат». Вместе с клубом он дважды завоевывал серебряные медали национального чемпионата. Аршавин известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
Игнатьев возглавлял олимпийскую сборную СССР в период с 1990-го по 1991 год. Он также дважды занимал пост главного тренера национальной команды России (1992-1996 годы, 1996-1998 годы).
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