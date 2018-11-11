Аршавин принял «радостное» решение

Аршавин объявил о завершении карьеры

Российский полузащитник "Кайрата" и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Слова 37-летнего хавбека приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

"Завершаю ли я карьеру в целом или только в "Кайрате"? Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас у меня будут выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург. Ничего особенного после прощального матча за "Кайрат" не чувствую. Только радость", — сказал Аршавин.

Также он поблагодарил болельщиков из Казахстана за теплый прием во время его карьеры в "Кайрате".

"Увезу с собой домой теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану, поддержку. Понимал, что люди приходили смотреть на мои игры. С командой у меня сложились хорошие отношения. Мы будем общаться дальше", — заявил 37-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Аршавин провел свой последний матч в составе "Кайрата", который сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" (0:0) во встрече заключительного тура Казахстанской премьер-лиги.

В составе клуба из Алма-Аты Аршавин провел в общей сложности 106 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 37 голевые передачи. Вместе с "Кайратом" он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.