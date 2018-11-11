«Севилья» претендует на защитника «Ливерпуля»

"Севилья" претендует на защитника "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника, который в 2014 году перебрался на "Энфилд".

"Севилья" хочет воспользоваться тем, что контракт 26-летнего фулбека с "красными" истекает по окончании текущего сезона, что позволяет "нервионцам" купить его в январе за небольшую сумму либо подписать следующим летом бесплатно.

Морено провёл за "Ливерпуль" 139 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.