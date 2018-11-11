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«Севилья» претендует на защитника «Ливерпуля»
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«Севилья» претендует на защитника «Ливерпуля» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
"Севилья" претендует на защитника "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в возвращении своего воспитанника, который в 2014 году перебрался на "Энфилд".
"Севилья" хочет воспользоваться тем, что контракт 26-летнего фулбека с "красными" истекает по окончании текущего сезона, что позволяет "нервионцам" купить его в январе за небольшую сумму либо подписать следующим летом бесплатно.
Морено провёл за "Ливерпуль" 139 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
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