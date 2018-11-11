Кафельников: смена тренера не поможет «Спартаку»

Кафельников считает, что смена тренера не поможет «Спартаку»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников после поражение красно-белых от «Уфы» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), высказал мнение о ситуации в команде.

«Всё надоело уже. Надоело смотреть на происходящее на поле. Проблемы сидят где-то глубоко внутри, их не исправить сиюминутным решением о смене тренера, к которому прибегает клуб. Это ничего не изменит. Как команда деградировала, так и продолжит», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Он отметил, что проблема команды носит комплексный характер и заключается как в профпригодности игроков, так и в действиях руководства клуба.

Ранее Рауль Рианчо объяснил, в чём состоит главная проблема «Спартака» в текущем сезоне.