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Кафельников: смена тренера не поможет «Спартаку»
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Кафельников считает, что смена тренера не поможет «Спартаку» 

RT на русском + ещё 1 46 минут назад
Фото: fcsm_official Twitter
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников после поражение красно-белых от «Уфы» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), высказал мнение о ситуации в команде.
«Всё надоело уже. Надоело смотреть на происходящее на поле. Проблемы сидят где-то глубоко внутри, их не исправить сиюминутным решением о смене тренера, к которому прибегает клуб. Это ничего не изменит. Как команда деградировала, так и продолжит», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».
Он отметил, что проблема команды носит комплексный характер и заключается как в профпригодности игроков, так и в действиях руководства клуба.
Ранее Рауль Рианчо объяснил, в чём состоит главная проблема «Спартака» в текущем сезоне.
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