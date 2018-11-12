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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью
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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс + ещё 2 15 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» в первом матче финала Кубка Либертадорес победителя не выявили 2:2.
Ответная игра пройдет 24 ноября (начало — 23.00 по московскому времени).
Отметим, что команды никогда не встречались друг с другом в финале турнира.
Кубок Либертадорес
Финал
"Бока Хуниорс" — «Ривер Плейт» — 2:2 (2:1)
Голы: Абила, 34 (1:0). Пратто, 35 (1:1). Бенедетто, 45+1 (2:1). Искиэрдос, 61 — в свои ворота (2:2).
"Бока Хуниорс": Росси, Искиэрдос, Магальян, Оласа, П. Перес, Хара (Буффарини, 83), Нандес, Барриос, Абила, Павон (Бенедетто, 27), Вилья (Тевес, 73).
"Ривер Плейт": Армани, Пинола, Майдана, Каско, Л. Мартинес (Фернандес, 58), Монтиэль, Э. Перес (Сукулини, 75), Г. Мартинес (Кинтеро, 77), Паласиос, Пратто, Борре.
Предупреждения: Хара, 37. Вилья, 43. Абила, 48. Каско, 67. Борре, 75. Тевес, 90+5.
Судья: Тобар (Чили).
11 ноября. Буэнос-Айрес. Стадион «Alberto J. Armando (La Bombonera)».
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