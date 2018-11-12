Больше не его проблемы: Аршавин закончил с футболом

Больше не его проблемы

Никакого великолепия, слез, пафосных речей. Прощальный матч Андрея Аршавина прошел в Казахстане, где за три года он успел стать своим, но так и не стал чемпионом. Воспитанник «Зенита» не собирается искать новый клуб и решил завершить профессиональную карьеру, которая была разделена две части: до фразы об ожиданиях и проблемах и после нее. Форвард был и главной звездой — надеждой всего российского футбола, и главным изгоем, и толстяком Чипсоедом — все зависело от результатов. «Лента.ру» — о неоднозначном пути, возможно, лучшего российского футболиста XXI века.

Домашний чемпион

На 116-й минуте матча с Голландией мяч из-за боковой линии вводил Александр Анюков . Взглядом он нашел своего питерского друга Андрея Аршавина в штрафной соперника, бросил. Форвард прикрыл мяч корпусом, убрал защитника и катнул между ног Эдвину ван дер Сару. 3:1 — Аршавин закрепил главную победу в истории российского футбола и побежал в сторону, приложив палец к губам, как бы говоря всем: «Тихо, я забил».

В тот момент мы вдруг поняли, что в России вырос топ-игрок. На Евро-2008 Аршавину было уже 27 лет — возраст футбольного расцвета, а не раскрытия. Впрочем, парадокс Андрея в том, что весь мир узнал о нем, когда он был уже на пике.

Та бронза стала для Аршавина вторым по значимости достижением в карьере. В мае того же 2008-го он вместе с «Зенитом» пришел к победе в Кубке УЕФА — второй в истории российского футбола (первую в 2005 году одержал ЦСКА). По пути питерцы в феноменальном (и оттого вызвавшем много слухов о договорном характере) противостоянии разбили «Баварию», а в финале уверенно обыграли «Глазго Рейнджерс». Аршавин стал лучшим игроком матча.

Но Аршавин был главной звездой в том «Зените» и той сборной России. В национальном чемпионате у него уже была слава одного из лучших ассистентов, и фантастический 2008-й сделал эту славу международной. С лета за воспитанником знаменитой школы «Смена» выстроилась очередь из европейских клубов первой величины. Как рассказывал сам Аршавин, за ним охотилась даже «Барселона», которая тогда начинала играть в революционную тики-таку.

Но уходить из родного «Зенита» Андрей не спешил, несмотря на то, что всех возможных вершин с командой он уже достиг: три чемпионства, Кубок УЕФА, летом 2008-го добавился и европейский Суперкубок. В матче против « Манчестер Юнайтед » Аршавин остался на скамейке — его вытеснил только что купленный за огромные для российского рынка 30 миллионов евро Данни. Его покупкой «Зенит» перестраховался на случай отъезда лидера. В итоге питерский клуб не прогадал: Данни стал одним из лучших легионеров в истории команды, а Аршавин зимой уехал в Лондон. В «Арсенал» он попал в статусе одного из лучших футболистов мира: в числе претендентов на «Золотой мяч» он расположился на шестом месте.

Блеск и грязь

Первые полтора года в команде Арсена Венгера были жуть как хороши. Аршавин не мог появляться на поле в Лиге чемпионов, потому что уже был заигран за «Зенит», но в чемпионате стабильно выходил в основе, забивал и отдавал. В апреле 2009 года случился тот самый матч с «Ливерпулем», в котором Аршавин четыре раза оказался там, где надо, — его покер стал первым для гостей «Энфилда» за 63 года.

Российский форвард был полноценной звездой. После четвертого гола он ошарашенно качал головой, пока бежал к трибуне, — никто не понимал, как он это делает.

По итогам апреля Аршавин стал лучшим игроком Премьер-лиги. 2 мая полурезерв «Арсенала» вышел на игру с «Портсмутом». Основа готовилась к полуфиналу Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», в котором Аршавин сыграть не мог, поэтому он появился на поле в матче с «Портсмутом», причем Венгер доверил ему капитанскую повязку. С момента переезда в Лондон не прошло и полугода.

Пройдя полноценную предсезонку летом 2009-го, Аршавин вошел в первый же полноценный сезон в «Арсенале» железным игроком стартового состава. Теперь он блистал и в Лиге чемпионов, а параллельно сборная доигрывала последние матчи в отборе к чемпионату мира 2010 года. В группе россияне отчаянно боролись с немцами за первое место, дающее право на прямой выход в финальную стадию. Команда под руководством Гуса Хиддинка тогда была чуть ли не сильнее той, что бомбила на Евро-2008, Аршавин по-прежнему был десяткой, лидером. В отборочном турнире он забил три мяча, но не помог обыграть Германию: россияне проиграли немцам дважды и остались на втором месте.

Во время жеребьевки сборной России, казалось, воздалось за обидные поражения от бундестим: в стыках национальной команде предстояло встретиться со Словенией. То, что произошло в Мариборе, называют не иначе как позором. Маленькая сборная на маленьком стадионе «Людски врт» победила с комфортным счетом 1:0 и вышла на чемпионат мира. Позорным было все: игра россиян, судейство, поведение фанатов хозяев. После провала в Словении растерзать игроков хотели буквально все. Еще бы — после бронзы на Евро и абсолютно равных игр с Германией болельщики поверили во всесилие сборной России и лично Аршавина.

Возвращение в «Зенит»

На игру Аршавина в «Арсенале» выступление сборной, впрочем, мало повлияло. В конце 2009-го он забил сотый гол в карьере, концовку сезона провел в основе, как и первую половину сезона 2010/2011. Что случилось с ним потом — остается только гадать. Он отвалился от стартового состава, тускло играл за сборную, а английские телеведущие (они же — легенды АПЛ) призывали «Арсенал» продать россиянина. Его гол «Барселоне» в 1/8 финала в феврале 2011 года казался скорее исключением.

Практически год после этого Аршавин в основном выходил на поле со скамейки запасных. Оставалось поражаться милосердию «Зенита», который на невыгодных условиях арендовал растренированного и потерявшего мотивацию игрока. Говорят, Аршавин чуть ли не умолял руководство родного клуба поднять его со дна морского на свой борт. Впереди маячил Евро-2012, Андрей был капитаном сборной, и ему была нужна игровая практика.

Не помогло. Россияне на турнире в Польше и Украине дотерпели до конца группового этапа и улетели домой. А в лобби варшавского отеля произошел знаменитый разговор Аршавина с группой депутатов, в ходе которого Андрей бросил знаменитое: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы». Продолжение фразы и сам контекст остались в целом за кадром. Фраза стала символом грехопадения той сборной России, тренера Дика Адвоката, который пытался выехать на багаже Хиддинка, и, разумеется, самого Аршавина. С того момента со сборной России его связывали только разговоры.

После провала с национальной командой Аршавин снова вернулся в «Арсенал», но на этот раз все было по-другому. Клуб откровенно ждал, когда истечет контракт. Дождался только летом 2013-го, и Аршавина снова подобрал «Зенит». То был уже совершенно другой футболист, потерявший скорость и резкость, зато получивший прозвище Чипсоед — из-за рекламы чипсов с его участием.

Два года футболист выходил то в старте, то на замену, а с приходом Андре Виллаш-Боаша прочно осел на скамейке и, судя по постоянной улыбке, не особенно от этого страдал. Два года контракта истекли летом 2015-го, после чего были полгода в краснодарской «Кубани», а потом — Казахстан.

Конец

О трансфере в «Кайрат» можно было сказать одно: вот это занесло! Впрочем, Аршавин попал в комфортные условия для того, чтобы снова стать звездой, но уже местного масштаба. Уровень чемпионата и команды позволял постаревшему футболисту играть в футбол так, как ему хочется. Да и тренер Александр Бородюк , старый знакомый по сборной России, был лично заинтересован в приезде Андрея. Короче, полный карт-бланш.

В Алма-Ате он жил как «на райончике». Больших денег в «Кайрате» ему, видимо, не платили (хотя он и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба), зато в городе он стал своим. Евгений Савин в блоге показывал, как Аршавин живет в Казахстане: спокойно может выйти на рынок и пообщаться с бабушками, продающими конину, например. Никто его не дергал, тренеры давали играть в футбол. И он играл.

За плечами Аршавина остались три неплохих года в Казахстане и больше ста матчей за «Кайрат». Постепенно изменилось отношение россиян к давнему лидеру сборной. Накануне домашнего чемпионата мира национальная команда была так плоха, что болельщики даже принялись обсуждать вариант с возможным возвращением Аршавина. Всерьез или в шутку — вопрос другой.

Черчесов не позвонил. Сборная справилась и без Андрея, а тот, отыграв последние полгода по контракту с «Кайратом», ушел. Причем, как выяснилось, не из клуба, а совсем — из футбола.

Аршавин — это ностальгия. По временам побед «Зенита» и сборной России. Десять лет, от Евро до домашнего чемпионата мира, национальная команда почти не видела больших достижений, а отечественные клубы закрепились на уровне третьих местах группового этапа Лиги чемпионов. За эти десять лет и сам Аршавин поменял репутацию — от звезды до виновника всех бед российского футбола. К его игровым и человеческим качествам можно относиться по-разному, но факт остается фактом: игрока ярче в те самые десять лет в стране не было.