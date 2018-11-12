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Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
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Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Нападающий «Атланты» Джозеф Мартинес реализовал пенальти во втором матче полуфинала плей-офф MLS в ворота «Нью-Йорк Сити». Видео доступно на официальном YouTube-канале лиги.
«Атланта» получила право на пенальти уже в начале первого тайма. Мартинес реализовал его на 25-й минуте, при этом форвард применил необычную технику, сделав длинный прыжок вперед перед непосредственным ударом по мячу. Разбег Мартинеса начали обсуждать в Twitter.
«Интересно, Мартинес уже придумал название такому удару? Эффективно, но необычно», — написал #ThankYouDeuce.
«Мартинес бы выглядел дураком, если бы такой пенальти не прошел. Но он справился, так что заткнитесь!» — отметил Des Norris
«Разбег Мартинеса — наистраннейшая штука. Я только встал и решил, что до сих пор сплю и вижу абсурдистские сны», — заключил Zito.
На 83-й минуте Мартинес оформил дубль, позволив своей команде победить со счетом 3:1 и попасть в полуфинал. Первая встреча закончилась также победой «Атланты» со счетом 1:0.
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